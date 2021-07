CdA Rai: si tenta di salvare le trasmissioni storiche sul calcio

La tv di Stato ha approvato l'offerta per i diritti audiovisivi non esclusivi della Serie A per il triennio 2021-2024

Alessandro Cavasinni

Come riferisce Calcio e Finanza, il Cda Rai, nella riunione di oggi, ha approvato la revisione del budget 2021, con la previsione di un risultato di pareggio rispetto a un budget iniziale che prevedeva un risultato negativo di -57 milioni di euro. Tra le altre cose, è stata approvata l’offerta da parte della tv di Stato per i diritti audiovisivi non esclusivi del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2021-2024, durante il quale Dazne Skysaranno titolari dei diritti della competizione. Secondo CF, tale offerta sarebbe finalizzata a mantenere in vita le storiche trasmissioni '90° Minuto' e 'La Domenica Sportiva', senza dimenticare 'Tutto il calcio minuto per minuto' su Radio Rai 1.

