Causio: “Vidal pedina di grandissimo livello, domenica non è decisiva”

L'ex giocatore di Juventus e Inter Franco Causio è già in clima partita, perché il Derby d'Italia s'avvicina a grandi passi e c'è voglia di esprimere le proprie convinzioni in termini di pronostici su quel che potrà accadere nel terreno di gioco di San Siro: "Sarà una partita aperta a qualsiasi risvolto - dichiara a Tutto Juve -, non è decisiva per lo Scudetto, è troppo presto. Certo è che in caso di sconfitta il cammino di tutte e due si complicherebbe, ma siamo solo ad ottobre." Sulla continuità di rendimento dei nerazzurri, Causio è convinto: "Sta facendo bene Inzaghi, dispone di un buon organico che ha saputo sopperire agli addii di Hakimi e Lukaku". Un commento sulla rinascita di Vidal: "Per me è sempre stato un giocatore di grandissimo livello. Anzi: il meglio di lui abbiamo avuto la fortuna di vederlo ai tempi della Juve". Sulla lotta per il titolo: "Inter e Juve se lo contenderanno, ma occhio al Napoli, con Anguissa e Osimhen la squadra è migliorata a livello esponenziale".