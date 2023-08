Franco Causio ha parlato dello scudetto a Radio Kiss Kiss: "Non è facile ripetersi per il Napoli, quest’anno ci sono delle squadre come Milan, Inter Juve, Lazio, Roma e Atalanta che sono tutte rinforzate. Non credo che accadrà quello che è successo l’anno scorso con la vittoria del titolo con quel vantaggio. E’ difficilissimo per il Napoli, il metodo di lavoro dell’allenatore è cambiato, non o quale modulo utilizzerà Garcia. Un allenatore bravo è sempre quello che fa giocare bene la squadra quando si mette a disposizione della società".