Franco Causio, Campione del Mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato dei problemi del calcio italiano: "Abbiamo il 75% di stranieri in Serie A, ma dobbiamo dare tempo a Mancini. Ai giovani va data fiducia, facendoli giocare. C'è poco altro da fare". ha detto in zona mista a margine del 'Festival dello Sport' in corso di svolgimento a Trento, come raccolto da Tmw.