"In questo momento sicuramente i maggiori pericoli sono per la Juve. L'Inter vive una fase migliore come risultati, nel gioco e anche rispetto alla panchina. I nerazzurri hanno alternative diverse da quelle dei bianconeri, tra i quali si registrano diverse assenze". A parlarne è il doppio ex di Juventus e Inter, Franco Causio che a Radio Bianconera ha risposto a proposito della sfida d domenica prossima. "Bisognerà vedere chi tornerà a disposizione di Allegri. Comunque sia, la squadra di Simone Inzaghi sta meglio".