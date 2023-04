Nuova udienza a Hong Kong per il presidente dell’Inter Steven Zhang. I legali del numero uno nerazzurro domani infatti torneranno al Tribunale di Hong Kong per la seconda udienza legata alla causa promossa da China Construction Bank, con lo stesso Tribunale che ha condannato Zhang al pagamento di oltre 300 milioni di un prestito non saldato. Al termine del primo incontro, il tribunale di Hong Kong ha fissato due nuove udienze nei prossimi mesi: la prima si svolgerà il domani, 24 aprile, mentre la seconda andrà in scena il 10 maggio.

Il numero uno nerazzurro, riporta Calcioefinanza.it, dovrà davanti a un giudice per quello che viene chiamato “debtor examination”, “esame del debitore”. In particolare, si legge nei documenti depositati negli USA dai creditori, Zhang sarà “interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza” con cui è stato obbligato a ripagare gli oltre 300 milioni di debiti. Inoltre, Zhang dovrà anche “produrre qualsiasi libro o documento in suo possesso o potere” relativo ai suoi beni e alle sue passività.