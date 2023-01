Cosa sta accadendo a Lukaku? "Lukaku ha avuto problemi importanti, non dimentichiamolo. Fisicamente deve riprendersi, è esplosivo grazie al suo fisico e quindi deve tornare ai suoi livelli per poter essere determinante per la squadra".

"Era fondamentale vincere per alimentare le speranze scudetto, la corsa al titolo è più aperta che mai. Una vittoria fondamentale anche dal punto di vista del morale, credo che una sconfitta sarebbe stata dannosa, letale per il prosieguo della stagione. Avrebbe tolto certezze" dice sicuro l'ex Inter Benoit Cauet, intervistato da Sportitalia dopo la vittoria della squadra di Inzaghi contro il Napoli.

Soddisfatto del rendimento di Onana?

"Onana sta facendo il suo, Handanovic è stato determinante per l'Inter ma l'ex Ajax sta meritando il posto da titolare. Si sta mettendo in mostra in un campionato che per i portieri è molto complicato".

Quale credi che sarà il futuro di Skriniar?

"Non lo so, spero rimanga perché è una pedina fondamentale a livello tattico e caratteriale: è un leader per questa squadra".