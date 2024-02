Dopo l'1-0 a favore dell'Inter contro la Juventus, la strada della squadra di Inzaghi verso la seconda sembra spianata. Ma secondo l'ex nerazzurro Benoit Cauet il percorso da percorrere è ancora lungo: "Diciamo che la strada davanti bisogna conquistarla con i punti però finora la squadra che ha dimostrato più di tutti è l’Inter che dà continuità alle sue prestazioni ed è la cosa più importante" ha detto a Radio Sportiva.

Sul centrocampo di Inzaghi:

"Sono giocatori che ormai conosciamo: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan stanno facendo cose strepitose. Questi tre moschettieri, ora quattro con Frattesi, hanno capacità di giocare e un controllo della situazione impressionanti. Sono ovunque, intercambiabili, sanno difendere e attaccare, hanno un tiro strepitoso. Calhanoglu ieri ha fatto un cambio gioco da 40 metri con una precisione impressionante, un giocatore così se lo gode Inzaghi ma anche tutti gli interisti. Sicuramente l’Inter ha fatto il suo gioco anche se era complicato perché la Juventus concede poco ed è una squadra organizzata. Ma attraverso il gioco che ha è riuscita a non snaturarsi. Penso che sia importante essere se stessi senza calcolare chi hai davanti. Szczęsny ha fatto delle parate pazzesche ed è un grandissimo portiere".

Su Thuram:

"Ieri forse in avanti ha fatto più di Lautaro Martinez che comunque ha fatto un lavoro diverso dal solito perché ha avuto meno spazio, ma comunque ha lavorato bene per i compagni. Thuram quando va dentro l’area è pesante perché ha un peso specifico e può decidere tante cose e lo abbiamo visto ieri sera. L’Inter si porta a casa un risultato importante ma non è finita e non è deciso niente. L’Inter ha dimostrato comunque di essere pronta".

Su Pavard:

"È un valore aggiunto, ha tantissima esperienza ed è campione del mondo. Ha la testa sule spalle e tutte le sue prestazioni sono buone. I due francesi hanno sempre fatto bene da inizio campionato, si sono inseriti bene e in modo intelligente. L’Inter ha puntato su giocatori importanti e Pavard ancora di più perché è affermato".