"Nell’andata i nerazzurri hanno fatto meglio dei portoghesi, nonostante essi fossero una squadra difficile e ben allenata sotto il punto di vista tattico. Nel ritorno l’Inter ha avuto meno occasioni, impegnandosi in una gara di sofferenza. Il portiere è stato decisivo, ed ha salvato la squadra dai supplementari. La compattezza, dunque, ha fatto la differenza in una partita contro un Porto ostico ed in uno stadio caldissimo". Così Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato la qualificazione dell'Inter ai quarti di finale di Champions League ai microfoni di 1 Station Radio.