Cauet: “Con Gosens l’Inter prende un top player. Caicedo va benissimo”

L'ex centrocampista nerazzurro: "Quella del tedesco è un'ottima operazione, anche perché indebolisce una diretta concorrente"

Intervistato da FootballNews24, Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo da parte del club nerazzurro: "Gosens lo conosciamo da un paio di anni, all’Atalanta ha fatto benissimo. Si è rivelato un giocatore con un potenziale fisico e tecnico importante, come ce ne sono pochi in Italia. L’Inter sta prendendo un top player in quel ruolo e può alternarlo benissimo con Ivan Perisic. Si tratta veramente di un’ottima operazione di mercato in quanto indebolisce una diretta concorrente come l’Atalanta. Caicedo è un giocatore che Inzaghi conosce benissimo. Nel reparto offensivo dell’Inter ci sta benissimo, perché è un calciatore completamente diverso da quelli che hanno in rosa. Come tipo di attaccante assomiglia in parte a Romlu Lukaku, i nerazzurri si ritrovano con una carta in più da poter sfruttare in determinate partite. Inoltre Caicedo nella Lazio è riuscito a segnare diversi gol negli ultimi minuti delle gare, risultando spesso decisivo per Inzaghi”.