Cauet: “Attaccanti come Lukaku oggi non ce ne sono in giro”

L'ex centrocampista, autore di 17 presenze con la maglia nerazzurra, esprime senza giri di parole il valore assoluto di Big Rom

L’ex centrocampista Benoit Cauet è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, commentando il possibile addio di Lukaku in direzione Chelsea, e spiegando come i sentori di cessioni così rilevanti fossero per lui tutto sommato chiari: "Con le difficoltà sugli stipendi la vicenda Conte sembrava già chiara. Se mettete gli addii di Hakimi e Lukaku di fronte ad un allenatore che vuole vincere tutto. Sarà un problema trovare un sostituto all'altezza di Big Rom? “Attaccanti come Lukaku oggi non ce ne sono, in giro non vedo giocatori che ne facciano da vice. L’Inter ha qualche arma, magari arriverà qualcuno di importante”. Sul profilo di Nandez, molto inseguito dal biscione, aggiunge: “Sicuramente è un giocatore molto importante del Cagliari, anche se non si è mai capito quale sia il suo vero valore. A destra c’era Hakimi, rimpiazzare uno come lui, che può vincere una partita da solo, è difficile”.