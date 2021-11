Cataldi: “Inzaghi ti fa stare bene. Trova sempre il modo di essere positivo”

Il centrocampista biancoceleste sul suo ex allenatore: "Nei momenti importanti mi trasmetteva qualcosa in più"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha parlato dei tre allenatori avuti nella sua esperienza in biancoceleste, ovvero Stefano Pioli, Simone Inzaghi e ora Maurizio Sarri: "Pioli mi ha fatto esordire, ha creduto subito in me. È stato come un padre, un punto di partenza importante per capire determinate dinamiche. Mi dispiace non avergli dato tutto il secondo anno, ma ho avuto dei problemi. Inzaghi ti fa stare bene: è un allenatore competente e sa sempre trovare il modo di essere positivo. Nel momenti importanti riusciva a trasmettermi qualcosa in più. Sarri è uno dei migliori allenatori in Europa, è stimolante giocare per lui. Ogni giorno puoi imparare qualcosa, pretende molto".