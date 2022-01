Castagner: “Inzaghi maestro di tattica, è lui il segreto dell’Inter”

L'ex tecnico nerazzurro: "L'antagonista può essere il Milan, ma l'Inter ha qualcosa in più"

Promozione piena per Simone Inzaghi da parte dell'ex tecnico di Inter e Milan Ilario Castagner, che intervistato da Derbyderbyderby.it individua nell'attuale allenatore il vero punto di forza della squadra: "Sono sempre stato convinto fossero la squadra più forte. Il loro segreto è l'allenatore: Inzaghi è un maestro di tattica. A Roma, con la Lazio, lo ha dimostrato per lungo e largo. Ora è il suo momento, l'antagonista può essere il Milan ma l'Inter ha qualcosa in più. La Supercoppa? Può succedere di tutto perché è partita secca, ma mi sembra che l’Inter stia facendo un percorso più logico della Juve".