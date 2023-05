Nel classico appuntamento sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano ha passato in rassegna le partite delle big nella 33esima giornata di Serie A, commentando velocemente anche la reboante vittoria dell'Inter sul campo del Verona per 6-0: "Il Verona ha giochicchiato 20', dopo il primo gol è stato un massacro. Ho paura, dopo una grande rincorsa, che ora siano stanchi per giocarsi la salvezza. Per quanto riguarda l'Inter, dico ancora che è la più forte del campionato con la Juve, ma se ha fatto undici sconfitte qualche motivo ci sarà...".