Cassano: “Vedo Bastoni in grande difficoltà. La Lazio ha meritato ampiamente”

"Il gol di Felipe Anderson? Io quella palla l’avrei buttata fuori", ha aggiunto Fantantonio

Presente come di consueto nella ‘Bobo TV’, l’ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato così Lazio-Inter: “Per la prima volta in otto partite inizio a vedere qualcosina di Sarri. La Lazio ha fatto una grandissima partita, ovviamente con alcune pecche visto che non ha tutti i giocatori che gli servirebbero a disposizione. Hanno meritato ampiamente anche quando erano sotto 1-0. L’Inter ha avuto tante difficoltà giocando in un modo particolare: è vero che Correa e Lautaro sono tornati il giorno prima, ma almeno uno dei due poteva metterlo, far fare una staffetta. Sta avendo grande difficoltà Bastoni. L’Inter gioca in un modo diverso rispetto a quando c’era Conte, Felipe Anderson nell’uno contro uno lo ha ‘scherzato’. Non mi sono piaciuti nemmeno gli esterni, ho avuto l’impressione che l’Inter sia andata lì per portare a casa un punto e questo non mi è piaciuto. Non mi è piaciuta la gestione della partita e dei giocatori, le sostituzioni, assolutamente niente. Sarri ha avuto continuità per tutta la partita invece. Inzaghi dice che è stata la loro miglior partita? Abbiamo visto due partite diverse”.