"Non c'è mai stata partita. Io pensavo che l'Inter fosse più forte del Milan, ma stavolta si è visto un abisso clamoroso a ogni livello. I nerazzurri hanno dominato in tutto. L'impressione è stata quella che il Milan non avesse armi, zero: senza Leao, la squadra di Pioli è lineare e sono emerse tutte le pecche, dalla difesa alle corsie laterali. Dzeko e Lautaro hanno scherzato Tomori e Kjaer, Theo nullo, Giroud e gli altri poca roba. L'unico che ha provato a fare qualcosa è stato Tonali". Queste le considerazioni di Antonio Cassano alla BoboTV dopo il 2-0 interista nell'Euroderby. "Nel calcio poi può sempre succedere di tutto, ma io francamente per i rossoneri la vedo durissima anche dovesse rientrare Leao. All'Inter questo 2-0 sta stretto: la squadra di Inzaghi ha mancato il tris più e più volte".

"Se per il campionato lo critichiamo spesso, bisogna dire che Inzaghi in coppa non sbaglia nulla. Come Dzeko - aggiunge Cassano -. La mossa di Damrian braccetto è stata azzeccatissima, non sta sbagliando nulla. Se l'Inter è questa, non c'è partita. Detto questo, secondo me Inzaghi non va confermato: in questi 20 mesi non ha fatto bene. Separerei le strade anche in caso di vittoria della Champions".