Cassano su Inter-Liverpool: “20% di possibilità di passare”

Il commento dell'ex interista Antonio Cassano sulla sfida di Champion contro il Liverpool

“Il cuore dice tutta la vita Inter ma sulla carta ha il 15-20 % di possibilità. Il Liverpool fa un altro sport. Giocano in mille modi e a mille all’ora. Difendono con coraggio, pressano alti e recuperano subito palla. Non riesco a trovare un difetto a questa squadra. Rispetto alla passata stagione hanno un’alternativa in più che è Diogo Jota che sta togliendo il posto a Firmino al centro dell’attacco. Dico 20% Inter e 80 % Liverpool per il passaggio del turno".