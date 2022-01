Cassano: “Sensi mi piace da impazzire, De Zerbi mi diceva che è da Barcellona”

FantAntonio commenta la scelta di Mancini di includere l'interista nei 35 per lo stage azzurro

Focus sulle scelte di Roberto Mancini per lo stage della Nazionale pre-playoff Mondiali durante la Bobo Tv, dove Antonio Cassano e compagnia pongono l'accento soprattutto sulla chiamata di Stefano Sensi tra i 35: "A me piace da impazzire come giocatore, quando parlavo con De Zerbi (suo allenatore al Sassuolo ndr) mi diceva che è da Barcellona. Andare alla Samp? Cambiare ambiente potrebbe aiutarlo", le parole di FantAntonio.