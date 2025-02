Antonio Cassano ha parlato della prospettiva big match Scudetto di sabato prossimo. Di seguito le sue parole a Viva el Futbol: "Se l'Inter batte il Napoli il campionato per me è finito. I partenopei dovrebbero poi vincerle tutte, sperando nei passi falsi dell'Inter. Mi è dispiaciuto molto per quello che è successo al Napoli. Conte è dispiaciuto, amareggiato, non lo vedo aggressivo e sul pezzo. E' inconcepibile perdere a gennaio il tuo giocatore più forte e non sostituirlo", ha detto.