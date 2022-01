Cassano: “Sanchez non lo abbiamo scoperto mercoledì. È un campione”

Poi rincara la dose: "Ai pagliacci che lo criticavano voglio dire: guardate quanto è stato decisivo in carriera"

Inter doppio campione d'Italia. I nerazzurri dopo aver sollevato lo Scudetto 2020/21 hanno conquistato anche la Supercoppa italiana contro la Juventus, Trofeo arrivato grazie al gol dell'ultimo respiro messo a segno dal Niño Maravilla Alexis Sanchez, giocatore che "non abbiamo scoperto mercoledì o oggi" - come dice Antonio Cassano in conversazione con Lele Adani e il resto della squadra della Bobo TV, in diretta live su Twitch -. Ne abbiamo parlato quando tutta Italia e tutti i pagliacci lo criticavano. Noi abbiamo detto sempre che è il giocatore più forte della Serie A. È un campione e lo dimostra. E al momento preferisco non parlarne proprio perché il calcio lo vediamo bene a differenza dei pallonari. Ai pagliacci voglio dire: guardate dove ha giocato e quanto è stato decisivo in carriera".