Intervenuto nella puntata odierna della 'Bobo TV', Antonio Cassano analizza così il match vinto per 2-0 dall'Inter sul campo ella Roma: "Fino al 60' è stata una partita bruttissima anche se l'Inter era 1-0. È stata una partita sporca, tanti falli, tante cose che non mi sono piaciute. Sul 2-0 poi la partita è finita, ma non mi ha esaltato da parte di nessuna delle due squadre. La Roma sappiamo com'è, l'Inter per 60' non l'ho vista bene. Poi se mi dici ha vinto meritatamente, sì. Ma è stata molto lenta, quando alzava il ritmo sicuramente aveva qualche idea a differenza della Roma che sappiamo come non gioca. L'Inter ha vinto meritatamente ma non mi ha esaltato".

Sull'attacco contro il Milan: "Io dico che gioca Dzeko e la gestione dell'ultima partita mi porta a pensare che giocherà lui. Con Dzeko punterà più alla gestione della partita e al possesso palla".

Si passa poi agli immancabili pronostici sulle semifinali: "Tra City e Real dico City, nell'altra semifinale io penso che passi l'Inter e spero che lo faccia. L'Inter ha più giocatori, più qualità ed è molto più in forma. Secondo me fanno 1-1 all'andata e poi vince l'Inter 2-0 al ritorno"