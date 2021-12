Cassano: “Oggi un giocatore fa tre partite buone e guadagna già 5 milioni”

L'opinione: "Alla mia epoca per guadagnarti un buono status dovevi sudare le sette camicie"

Il calcio cambia con il trascorrere dei tempi. Ieri sera, durante la puntata della Bobo Tv, è intervenuto Antonio Cassano, parlando del mondo del pallone e della sua evoluzione: "Io non sono un buon esempio di allenamento, a me piaceva molto allenarmi con la palla, ho avuto la grande fortuna di non essermi mai infortunato. Oggi fai tre partite bene sei in Nazionale, sei un campione, guadagni 5 milioni e tutte le squadre ti vogliono. Alla mia epoca per guadagnarti un buono status dovevi sudare le sette camicie. Il calcio sta andando in una direzione che non mi piace: oggi devi essere molto professionale, i ritmi sono alti e infernali; a me piaceva il calcio dei miei tempi, rispetto a questo che si sta adattando al pressing e all'intensità. Oggi c'è meno creatività, genialità e libertà: c'è meno qualità".