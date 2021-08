Cassano: “Mercato, l’Inter si è fatta trovare pronta. Correa sarebbe perfetto”

"Dopo l'imprevisto Eriksen, l'Inter ha fatto un gran colpo con Calhanoglu", assicura Fantantonio

Intervenuto nel corso della ‘Bobo TV’ su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano parla così dell’esordio in campionato dell’Inter: "L’Inter è ancora quella di Conte, a me è piaciuta perché attaccava, aggrediva. Ha fatto capire al Genoa che lo sarebbe andato a prendere. A livello di mercato l’Inter è stata pronta. Dopo l’imprevisto Eriksen ha preso un giocatore forse non forte come Eriksen, ma comunque a parametro zero era l’occasione migliore, come Calhanoglu. Poi ha preso un giocatore che a me piace tanto come Dzeko, sicuramente non farà rimpiangere Lukaku. Probabilmente farà meno gol, ma non lo farà rimpiangere. Ora si stanno muovendo per Correa: secondo me è perfetto per l’idea di Inzaghi, poi potrebbero prenderlo per un prezzo buono. Potrebbe giocare con Lautaro o anche dietro a Dzeko, è perfetto. Fino alla fine l’Inter sarà una squadra che si giocherà lo Scudetto con la Juve, secondo me resta una delle favorite".