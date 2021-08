Cassano: “Lukaku doveva spiegare il suo addio in conferenza, non con una lettera”

FantAntonio parla della scelta di Big Rom di lasciare l'Inter

Ospite della Bobo Tv, in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano è tornato a bomba sulla scelta di Romelu Lukaku di andare al Chelsea, non mancando di criticare le modalità scelte da quest'ultimo per dire addio all'Inter: "Non serve scrivere le lettere come hanno fatto lui e il suo agente Pastorello - dice FantAntonio -. Perché non si fanno più le conferenze stampa per spiegare un addio? Io voglio dire a Lukaku che il sogno di ogni giocatore è giocare nelle prime 3-4 squadre al mondo e lui era già in una di queste quando giocava al Manchester United. Il Chelsea, con tutto il rispetto, lo è diventato negli ultimi 15 anni. E' andato lì, ha preso 15 mln, ma i tifosi dell'Inter lo hanno ringraziato senza dedicargli uno striscione. Poi si sono fatti passare i dirigenti dell'Inter per scarsi: hanno venduto il giocatore a 120 milioni di euro, io l'avrei dato via anche a 100".