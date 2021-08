Cassano: “L’Inter la più forte. Se torna Sanchez non ce n’è per nessuno”

L'ex attaccante analizza così l'avvio di stagione dell'Inter durante la Bobo TV

Intervenuto nel corso della ‘Bobo TV’, Antonio Cassano analizza così la lotta Scudetto e il momento vissuto dal club nerazzurro: “Lo Scudetto? L’Inter secondo me al momento è avanti alla Juve e al Napoli, che può essere la sorpresa. Dopo queste tre io metto l’Atalanta che per quello che ha fatto vedere secondo me merita fiducia. L’Inter secondo me ha un campione che fin qui ha avuto poco, ovvero Sanchez. Se Sanchez sta bene l’Inter ha un attacco pazzesco e può giocare come vuole. L’Inter a me piace tanto perché la società si è mossa magnificamente sul mercato, ha sostituito bene Eriksen con un giocatore come Calhanoglu che non sarà Eriksen ma può fare diversi ruoli molto bene. Inzaghi sta recuperando Vidal e Vecino che con Conte non avevano fatto bene, secondo me se Sanchez torna in forma qualcuno dovrà andare in panchina per fargli posto. Io aspetto lui, se torna lui non ce n'è per nessuno. I nerazzurri sono i più forti, poi viene la Juve”.