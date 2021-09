Cassano: “L’Inter ha vinto a Firenze come ha fatto il Real a San Siro”

Anche Fantantonio esprime un commento sul 3-1 nerazzurro contro la Fiorentina

“Le partite durano 90’, non 45’. La Fiorentina non avrebbe rubato niente con 2 o 3 gol nel primo tempo, ma la stessa cosa vale per l’Inter che nel secondo tempo ne ha fatto tre. Quando ripartono fanno male". Intervenuto in collegamento durante la BoboTV, Antonio Cassano sintetizza così il 3-1 nerazzurro al Franchi di Firenze.