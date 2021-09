Cassano: “L’Inter fa paura quando accelera, ha più alternative delle altre”

FantAntonio: "Con la Samp poteva fare qualcosa di più e ha rischiato anche di perderla"

Il pareggio maturato al Ferraris tra Samp e Inter viene definito 'giusto' da Antonio Cassano, ospite nel consueto appuntamento della Bobo Tv, sul canale Twitch di Vieri. "La Samp se l'è giocata - sottolinea FantAntonio -. L'Inter, che doveva fare qualcosa in più, poteva anche perderla. I nerazzurri, al di là di tutto, quando si accendono fanno paura; in panchina hanno alternative importanti. Mi è piaciuto che Inzaghi ha messo come terzo difensivo Dimarco, il quale ha giocato bene impostando da dietro. L'Inter mi dà un'idea di pressare alta, di attaccare sempre".