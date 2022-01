Cassano: “Inzaghi passa 14 ore ad Appiano e studia tantissimo”

La convinzione: "Con lui l'Inter può raggiungere vette importanti anche in campo europeo"

Nella puntata della "Bobo Tv" di ieri sera, ha tessuto le lodi del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi l'ex giocatore Antonio Cassano , concentrandosi prima di tutto sull'inizio, sul punto d'arrivo: " È andato all'Inter in una situazione scomoda . Da quello che mi risulta, 14 ore passa ad Appiano".

L'analisi della contigenza assume nel bagaglio della concentrazione la convinzione del lavoro che ripaga sempre, a patto che venga condotto nelle giuste modalità e con coordinate afferenti al progetto: "È un tecnico che studia danto. Dà molta importanza allo staff. Inzaghi sembra buono e caro ma ti attacca al muro davanti a tutti se c'è mancanza di rispetto. L'Inter con lui può raggiungere vette importanti anche in campo europeo, non solo in Italia".