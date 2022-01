Cassano: “Inter macchina che va da sola, Inzaghi ha messo quel quid in più”

FantAntonio durante la Bobo Tv: "Grande merito a Conte, Simone sta facendo sentire tutti i giocatori importanti"

Non è cambiata, e non potrebbe essere altrimenti di fronte alla brillante striscia di 8 vittorie consecutive in campionato, l'opinione sull'Inter di Antonio Cassano, che si è espresso così durante la Bobo Tv il giorno dopo il 2-1 alla Lazio: "L'Inter è una macchina che va da sola, il grande merito è di Conte ma quel quid in più lo sta mettendo Simone che fa sentire tutti i giocatori importanti".