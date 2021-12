Cassano: “Inter-Liverpool, qualche tifoso nerazzurro pensa di essere favorito?”

FantAntonio: "In Italia l'Inter fa calcio champagne, si diverte, però il Cagliari è quella che mi sta impressionando più in negativo in Serie A"

Mattia Zangari

"Qualche tifoso interista pensa di essere favorito? Trovatemene uno". Ospite nel consueto appuntamento con la Bobo Tv, sul canale Twitch di Vieri, Antonio Cassano commenta a suo modo l'abbinamento stabilito dal sorteggio bis andato in scena oggi a Nyon che metterà di fronte l'Inter al Liverpool negli ottavi di finale di Champions League

Il discorso, poi, si sposta su Alexis Sanchez, per cui FantAntonio spende parole al miele: "Ieri Inzaghi ha detto che lo mette in difficoltà in ogni allenamento, è come un titolare. Io non posso pensare che sia considerato un panchinaro, è una follia metterlo in discussione".

La chiosa è dedicata alla vittoria reboante col Cagliari: "L'Inter fa calcio champagne, si diverte, però il Cagliari è quella che mi sta impressionando più in negativo in Serie A. L'Inter è quadrata, sta giocando meglio di tutti, mi piace tanto. Il lavoro da parte della società è stato fatto bene, guardate per esempio Calhanoglu: ha fatto male per anni al Milan, all'Inter in sei mesi sta giocando da Dio.Il turco non è Eriksen, ma lo sta sostituendo alla grande; Dumfries non sarà Hakimi, ma sta migliorando di partita in partita. Detto questo, ieri hanno giocato la partita del giovedì, con un Cagliari che era con dieci giocatori nella sua area".