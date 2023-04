Presente come di consueto negli studi della 'Bobo TV', Antonio Cassano anticipa così i temi di Inter-Benfica, con i nerazzurri che ora devono capitalizzare sul 2-0 dell'andata: "Quali sono i campioni dell'Inter? Lautaro sarebbe un campione? Deve dimostrarlo. Il Benfica e il Napoli sono identiche, hanno fatto il calcio più bello d'Europa. Se mi dici che l'Inter è più forte io dico di sì, ma fa cagare. Io non posso pensare che l'Inter sia quella del Monza, ma se perdo 11 partite io ho paura, non ti dico che passa al 100%. È molto favorita dopo il 2-0, ma io ho paura. Il Benfica gioca bene, se tirano fuori l'orgoglio gli basta poco. Io penso e spero che l'Inter passi, ma quello che mi sta facendo vedere in campionato mi fa vergognare di essere interista. Chi vince la Champions? Oggi dico il Manchester City, anche se di fronte ha una squadra che ha vinto 14 Champions su 16 finali giocate".