Cassano: “Inter a viso aperto con il Liverpool. Inzaghi? Ha aggiunto bellezza”

FantAntonio alla Bobo TV: "Vedo gli inglesi superfavoriti, ma i nerazzurri se la giocheranno"

Si parla ancora della transizione dell'Inter da Antonio Conte a Simone Inzaghi durante la Bobo TV, sul canale Twitch di Christian Vieri. Prende la parola Antonio Cassano, che ribadisce un concetto che va sostenendo da settimane: "Conte ha fatto un lavoro eccezionale, Inzaghi ha dato qualcosa a livello di fantasia e bellezza: non avrei mai immaginato un picco così alto solo dopo 4 mesi. Ciò che mi ha impressionato è che tutti e 25 i giocatori in rosa sono partecipi, per esempio Sanchez è stato recuperato alla grandissima. Simone sta facendo un capolavoro", ammette FantAntonio. Prima di proiettare il suo sguardo al doppio incontro di Champions League contro il Liverpool: "Vedo gli inglesi superfavoriti, ma i nerazzurri se la giocheranno, indipendentemente da tutto, a viso aperto. Non posso pensare che l'Inter che dà spettacolo in Italia starà ad aspettare i Reds, nel calcio può succedere di tutto: magari loro non segnano con dieci occasioni e l'Inter fa due gol e vince immeritatamente".