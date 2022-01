Cassano: “Gosens? Marotta avrà pensato al Mc Donald’s”

Dunque un'analisi valutativa sul raggio d'azione della dirigenza: "Inzaghi necessitava di Caicedo e l'hanno accontentato. C'è programmazione e mi piace"

Non è un mistero del rapporto incrinato tra Antonio Cassano e Beppe Marotta. L'ex fantasista barese è intervenuto nel corso della Bobo Tv in onda sulle frequenze di Twitch, lasciandosi andare in una battuta nei confronti dell'amministratore delegato nerazzuro: "Gosens è un grande colpo di Ausilio. Marotta? Avrà pensato al Mc Donald's quando gli hanno comunicato l'acquisto."