Cassano: “Di Conte l’Inter ha solo il modulo oggi. Barella? De Jong è più forte”

L'intervento alla Bobo Tv dell'ex attaccante

Redazione FcInterNews

Antonio Cassano ha partecipato questa sera alla diretta Twitch della Bobo Tv. La prima analisi è sul Napoli, con tanti elogi a Spalletti. "Per me ha già vinto, anche se arriva quarto. È riuscito a creare una squadra. Ha creato qualcosa di speciale. La Juve? Ne può pure vincere dieci così ma se continuerà così io dirò sempre che gioca male. A febbraio per me rischia di essere fuori da tutto. Ora ha due partite terribili con Chelsea e Torino. Il Chelsea se giochi così ti sbrana".

Si parla anche di Inter-Atalanta. "A vederla dalla tv potevo pensare che era una partita da Premier. Un livello qualitativo e di intensità al top. Sarà la partita più bella dell'anno. A me piace quest'Inter perché di Conte ha solo il modulo, la proposta è diversa. La partita anche ieri cambia con Dimarco per Bastoni. E' difficile aggredire l'Atalanta, perché sono loro ad aggredire te. Fare una partita così contro l'Atalanta è per pochi. Per me l'Inter è la più forte per idea di gioco e consapevolezza, acquistata nei quattro anni precedenti. Si sentono forti e sanno che possono vincere lo scudetto. Handanovic? Bravissima la Nord a fargli lo striscione. Il rigore? Se sono Sanchez o Brozovic dico a Dimarco di tornare indietro a difendere. Non glielo avrei fatto tirare, mi sarei aspettato uno più di status. Sanchez ha bisogno di segnare, va e tira lui".

In ultimo la conferma di una posizione su Barella che già in passato ha fatto discutere. "Per me il campionato italiano è dietro altri quattro, come livello. Barella sta facendo non bene ma benissimo. E' un buon giocatore, sta crescendo ma non ha nulla a che vedere con i De Jong o Pedri del Barcellona".