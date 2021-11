Cassano: “Derby, l’Inter ha rischiato di perdere in 10′. Ha blackout inspiegabili”

FantAntonio alla Bobo tv: "Mi metto nella testa di un campione come Sanchez, come può accettare di giocare 7'?"

Antonio Cassano si è divertito ieri guardando il derby di Milano davanti alla tv: "Milan-Inter mi è piaciuta tantissimo, la metto al livello di Atalanta-Inter - ha detto FantAntonio durante la 'Bobo Tv' -. Io ho visto una gara meravigliosa, uno spot per il calcio. L'Inter ha avuto qualche occasione in più, ma poteva vincerla anche il Milan, che ho avuto l'impressione non soffrisse tanto. L'Inter ha perso 4 punti con Juve e Milan, a questo punto del campionato avrebbe potuto trovarsi più vicina al primo posto. L'Inter in 10 minuti ha rischiato di perdere la partita, ha dei blackout che non capisco da cosa possano dipendere. Sanchez all'83esimo? Io mi metto nella testa di un campione come lui, come può accettare di giocare 7'? Io divento matto, voi che reazione avreste avuto?".