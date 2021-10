Cassano: “Derby d’Italia bruttissimo. L’Inter mi ha deluso di più: ecco perché”

FantAntonio: "I nerazzurri si sono adeguati alla Juve, Leeds-Wolves è stata anche meglio"

Antonio Cassano bacchetta Inter e Juve per la "bruttissima" partita messa in scena ieri sera a San Siro, in un derby d'Italia che ha rispettato le attese solo a livello di polemiche arbitrali. "I nerazzurri sono andati avanti casualmente, con un tiro di Calhanoglu che doveva andare fuori e che è stato deviato in porta da Locatelli - le parole di FantAntonio durante la 'Bobo Tv' -. Ieri l'Inter non ha giocato bene, lo dico a malincuore perché stimo molto Inzaghi, ma la sua squadra non mi è piaciuta perché si è adeguata all'avversario. Ho visto Manchester United-Liverpool, Inter-Juve mi sembrava Leeds-Wolves che è stata anche meglio. Sono più deluso dall'Inter che dalla Juve".