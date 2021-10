Cassano: “De Zerbi ha fatto girare l’Inter come una trottola”

Il commento dell'ex giocatore sulla partita di martedì dei nerazzurri

Antonio Cassano, nel corso della "BoboTV", in onda su Twitch, ha commentato la seconda giornata di Champions League, concentrandosi sulla prestazione dei nerazzurri: "L'Inter meritava di vincere con lo Shakhtar perché ha avuto le occasioni migliori, come la traversa di Barella e la chance di Dzeko, però a livello di gioco De Zerbi ti ha messo il bavaglino, facendoti girare come una trottola. Il tecnico italiano sta facendo crescere diversi giovani e affrontarlo non è mai facile, perché i giochi di interscambi sono rilevanti, gli avversari rimangono nella via di mezzo perché le sue squadre non danno mai punti di riferimento, soprattutto nella fase di recupero palla è difficile comprendere i tracciati, capire e intercettare. Ti conduce fino agli ultimi trenta metri, poi è ovvio che tocca agli attaccanti finalizzare".