Cassano: “Conte ha dato mentalità, ma con Inzaghi Inter più libera”

Antonio Cassano, ex attaccante, parla così nel corso della 'Bobo TV' su Twitch: “Quello che mi piace dell’Inter è la libertà che Inzaghi lascia ad alcuni giocatori come Skriniar e Brozovic. Non bisogno sminuire quello che ha fatto Conte che ha dato ai giocatori la mentalità l’idea della grande squadra, ma adesso vedo più libertà. La corsa che mi piace è che loro provano ad essere sempre offensivi con libertà in una solidità acquisita con Conte. Vedo Skriniar che prende ed entra in area, senza problemi. E poi c’è Lautaro… Se arriva a 30 gol diventa difficile trattenerlo”.