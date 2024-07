Nel corso del salotto di ieri di Vivaelfutbol, Antonio Cassano si è scagliato duramente nei confronti di Beppe Marotta con una serie di dichiarazioni alquanto pesanti. Queste le parole dell'ex attaccante nerazzurro: "È improponibile per fare il dirigente in Serie A, ma anche in Serie B e in Serie C, e lo hanno fatto addirittura diventare presidente della mia squadra del cuore. Questa è l'Italia. Per me è solo un grandissimo addetto stampa".

La filippica di Cassano prosegue così: "Ci sono grandi dirigenti come Adriano Galliani e Walter Sabatini che è ormai fuori dai giochi, poi ci sono altri più giovani ed emergenti come Cristiano Giuntoli, Tony D’Amico dell'Atalanta e Giovanni Sartori. Soprattutto Sartori la gente non sa che faccia abbia perché non appare mai in tv, Marotta si fa vedere dalla colazione fino al dopocena”.