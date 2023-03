Incombono nuvole nere sul Barcellona: il club catalano rischia di pagare a carissimo prezzo il caso Negreira, con i pagamenti del club catalano all’ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo: l’avvio dell’indagine della procura di Barcellona potrebbe portare a conseguenze anche a livello sportivo. Secondo i media spagnoli, infatti, la UEFA potrebbe addirittura prendere il drastico provvedimento dell'esclusione dalla Champions League per 'danno reputazionale'. Da Nyon potrbbero sfruttare una norma all’interno del proprio regolamento per intervenire: i regolamenti di Champions League, Europa League e Conference League, stabiliscono nella lettera ‘g’ dell’articolo 4 i criteri e le modalità di ammissione dei club e indicano che i club per poter essere ammessi non devono essere “stato direttamente e/o indirettamente coinvolto in qualsiasi attività volta a organizzare o influenzare l’esito di una partita a livello nazionale o internazionale” e inoltre “deve confermarlo per iscritto all’amministrazione UEFA”.