"Decisione terribile", quella presa oggi ai danni di Romelu Lukaku dopo 'l'esultanza polemica' di Big Rom durante la gara d'andata di Coppa Italia contro la Juventus, punita con un'ammonizione (seconda del match) che gli costerà l'assenza al ritorno di mercoledì e per la quale nulla ha potuto l'Inter con il ricorso respinto giusto oggi. A definirla tale è l'ex calciatore Gary Lineker che su Twitter esprime tutto il suo disappunto: "L'unica persona punita è l'uomo che ha ricevuto l'abuso razzista".

Awful decision. The only person punished is the man who received the racist abuse. https://t.co/lb8VR8j1YO