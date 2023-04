Angelo Cascella, avvocato esperto di diritto sportivo internazionale e per dieci anni giudice del Tas di Losanna, è stato raggiunto da Panorama per riassumere quella che è stata la decisione di ieri del Collegio di garanzia del Coni a proposito della penalizzazione della Juventus: "La Juve avrebbe vinto se il ricorso fosse stato accolto nella sua interezza, annullando la sanzione senza alcun rinvio. L'annullamento con rinvio è una vittoria a metà. Pur essendo stato chiesto un supplemento di motivazioni e un chiarimento sui rapporti tra alcuni dirigenti e la società, non c'è stata piena soddisfazione verso le richieste delle difese. Le condanne confermate dei dirigenti juventini hanno un peso e proprio per questo non si può parlare di vittoria della Juventus. Le motivazioni, però, sono importanti ed è lo stesso collegio che lo ha specificato nel dispositivo precisando che il nuovo processo che sarà istruito presso una nuova Corte federale d'Appello dovrà tenere conto dei limiti e dei termini delle stesse motivazioni. La Corte dovrà attenersi a questi principi giuridici e non potrà uscire da questi. Di certo noi oggi sappiamo che la Juventus non è stata prosciolta dalle accuse e che i suoi dirigenti apicali si sono visti confermare la condanna che ora è diventata definitiva per la giustizia sportiva".

Tanti sono convinti che si andrà a uno sconto rispetto ai 15 punti di penalizzazione inflitti a gennaio.

"E' una possibilità ma non è espressamente previsto dal dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni. Dipenderà dalle motivazioni, ancora una volta, anche se bisogna tenere conto che le responsabilità dei dirigenti sono state ritenute acclarate e che essi operano in nome e per conto della società Juventus".

La Juventus, in ogni caso, vedrà modularsi l'eventuale penalizzazione in modo da stare fuori dalla Champions League se sul campo avrà chiuso tra le prime quattro della classifica?

"L'afflittività può in linea di principio essere posticipata anche alla stagione sportiva successiva. Accadrà? Dubito, ma in ogni caso è pensata perché debba infliggere un danno al club che viene condannato ed è determinante ai fini della valutazione di un verdetto finale".

Quanto è concreto il rischio per la Juventus che tutte le vicende processuali abbiano una ricaduta anche sulla prossima stagione e non solo su questa?

"Se il nuovo giudizio della Corte Figc arriverà come sembra entro 30-40 giorni, il filone plusvalenze potrebbe chiudersi in tempo per non sforare nel prossimo campionato. Sull'alto procedimento, invece, c'è un problema di tempi evidente".

Soprattutto se non si arrivasse al cosiddetto patteggiamento?

"Esatto. Cosa di cui dubito, specie se dovesse esserci una condanna anche a un solo punto di penalizzazione. Ma stiamo parlando di sofismi giuridici, quelli eventualmente necessari per provare a percorrere questa strada distinguendo le tipologie di reato sportivo".