L'ex centrocampista Domenico Caso, noto a tutti come Mimmo, nel corso di un'intervista a News.Superscommesse.it si è espresso sulla stagione dell'Inter e sull’eliminazione in Champions League contro l’Atletico Madrid: “L’eliminazione dalla Champions non offusca il cammino che l’Inter ha fatto e sta facendo in campionato. Contro l’Atletico purtroppo la squadra ha pagato una serata nella quale la prestazione non è stata del consueto livello, soprattutto sul piano della concentrazione. Alla fine, però, a decidere la partita sono stati gli errori sotto porta di Barella e soprattutto di Thuram, più ancora che i rigori sbagliati. La qualificazione è stata persa lì, non vedo responsabilità di Inzaghi che anzi l’aveva preparata bene. Fino a buona parte del secondo tempo l’Inter stava tenendo il campo, pur soffrendo magari sul piano del ritmo perché in Italia non ci sono squadre che corrono come ha fatto l’Atletico. A livelli così alti certi errori si pagano”.