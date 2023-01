La Procura federale ha deferito Alfredo Trentalange, ex presidente dell'AIA, per il 'caso D'Onofrio', capo della procura arbitrale arrestato per un traffico internazionale di droga. "L'ufficio guidato da Giuseppe Chiné ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da Trentalange che si era dimesso dalla presidenza dell'Aia lo scorso 18 dicembre", aggiorna Gazzetta.it.