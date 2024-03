"Il reato di razzismo è gravissimo e infatti prevede una pena minima di 10 giornate, ma si può arrivare anche a uno o due anni di squalifica", dice l'avvocato Roberto Afeltra, intervenuto a Radio Radio Mattino - Sport & News per commentare l'ultimo dei casi scoppiati nel calcio italiano che riguarda il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, reo di aver utilizzato presunte frasi razziste nei confronti dell'avversario Juan Jesus durante lo scorso Inter-Napoli. "Proprio perché è così grave, la prova deve essere a sua volta gravissima - spiega -. Quindi deve esserci per prima cosa che il fatto sussista, altrimenti dovrebbe essere prosciolto. Essendo una cosa grave che non consente le attenuanti generiche né il patteggiamento, la prova deve essere rigorosamente raggiunta. Il fatto deve essere accertato".

La parola di Juan Jesus dunque non basta. Perché?

"Perché non è una fonte ufficiale di prova. Se lo avesse scritto l’arbitro La Penna quello si che sarebbe una fonte di prova. Juan Jesus no".