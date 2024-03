Come noto, il Giudice sportivo ha ritenuto necessario dare seguito a un approfondimento da parte della Procura federale rispetto a quanto accaduto durante Inter-Napoli tra Francesco Acerbi e Juan Jesus, con il secondo che ha accusato il primo di averlo apostrofato con una frase razzista. Un comportamento che, se venisse accertato, costerebbe una squalifica pesante all'ex difensore della Lazio ma potrebbe avere effetti anche su altri giocatori, secondo quanto riferito dall'avvocato Mattia Grassani: "Acerbi rischierebbe almeno dieci giornate di stop ed un’ammenda tra i 10 ed i 20 mila euro. Altre sanzioni potrebbero arrivare anche ai suoi compagni di squadra che hanno visto e non hanno denunciato", le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.

L’esperto di giustizia sportiva, poi, ha aggiunto: "La procedura della Figc è corretta rispetto a quello che sta succedendo intorno alla vicenda Juan Jesus-Acerbi. Anche l’allontanamento del giocatore dalla Nazionale, è conforme a quello che sta promuovendo la Federazione che ha perfettamente recepito la lotta a chi discrimina un altro individuo per ragioni razziali. Si parla di ipotesi, c’è un giocatore che riferisce ad un arbitro di essere stati vittima di discriminazione. Ovviamente la terna arbitrale non ha visto o sentito altrimenti ci sarebbe stato un intervento diretto in campo. La Figc ha posto su indicazione del Coni la lotta a qualsiasi discriminazione come diktat assoluto".