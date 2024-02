Intervenuto nel corso dell'Ossevatorio Valore Sport di The European House Ambrosetti, il numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini è tornato a picchiare forte sul tasto del problema infrastrutture sportive in Italia: "L'assemblea di Serie A ha approvato il documento per riformare il calcio italiano. Ma prima ci sono le infrastrutture, che sono l'urgenza. Italia '90 è stato l'ultimo investimento, sbagliato, sugli stadi.

Non c’è stata la capacità da parte della Serie A di impiegare le risorse che c'erano sulle infrastrutture. Meglio demolire e ricostruire, piuttosto che tenere qualcosa di non aggiornabile, senza riferimenti a San Siro. Bisogna avere stadi che siano attrattivi tutto l'anno. Ci sono stadi che possono offrire questo, ma tanti no".