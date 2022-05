(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Dopo tanti anni, il Governo ha accolto un'istanza condivisa da tutto il mondo dello sport professionistico". Lo dice il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini , dopo l'approvazione del decreto legge aiuti da parte del Consiglio dei ministri. "Ringrazio la sottosegretaria Valentina Vezzali per aver immediatamente compreso la necessità e l'urgenza di intervenire - dice ancora Casini - e ringrazio lei e il Governo tutto per averci ascoltato: finalmente la commercializzazione all'estero dei diritti audiovisivi potrà avvenire senza restrizioni o limiti , agevolando l'aumento dei ricavi. Una novità molto importante che allinea l'Italia, e la Lega Serie A, a quanto accade negli altri Paesi del mondo".

Per spiegare le parole del presidente Casini, vale la pena sottolineare che questa sera il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge aiuti, in cui sono state apportate alcune modifiche al Decreto Melandri del 2008, con particolare riguardo al mercato internazionale dei diritti audiovisivi delle competizioni sportive. Sono state eliminate alcune restrizioni che, negli anni, hanno fortemente limitato la commercializzazione dei diritti all'estero, come la durata massima triennale o alcuni obblighi procedurali. Grazie a questa misura, per leghe professionistiche e organizzatori delle competizioni sarà più semplice negoziare i diritti audiovisivi negli altri paesi. Nel caso della Serie A, i maggiori introiti andranno a beneficio anche di tutto il sistema del calcio, secondo il principio di mutualità generale già vigente.