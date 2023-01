Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è stato intervistato nel corso del programma di Gr Parlamento 'La Politica nel Pallone', nel corso della quale ha espresso la propria fiducia per l'evoluzione del discorso sulle riforme nel sistema calcio: "Siamo ad un ottimo punto sulle riforme. La Serie A ha lavorato molto nei mesi scorsi ed ha predisposto un documento ricco, con molti punti, quasi tutti non può farli la Serie A da sola, ha bisogno di lavorare con la Federazione ma anche con le altre Leghe. In questi mesi, abbiamo lavorato con le altre Leghe, la Serie B è con noi su moltissime cose così come noi condividiamo la gran parte delle proposte che la B ha lanciato. Con la Lega Pro c'è stato anche un dialogo intenso, al di là di quello che si è letto, siamo fiduciosi che in questo mese di gennaio si lavorerà insieme per arrivare a cambiamenti importanti. Cerchiamo ora di ripartire in modo efficace, per questo è molto importante procedere con dei cambiamenti su tre temi: infrastrutture, avviando un dialogo con il Governo - e su questo il ministro Andrea Abodi è uno dei massimi esperti -, per rendere veloci le procedure di interventi sugli stadi; risorse, e quindi aumentare i ricavi e abbattere i costi, qui si può intervenire con proposte legislative ma anche con un bando diritti tv più innovativo; cultura, e cioè lavorare sui giovani e valorizzarli".