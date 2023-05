"Partita di Serie A in chiaro il sabato? Non anticipo nulla, ci sarà un'assemblea il 16. Avremo tante opzioni, il bando è una proposta che la Lega fa al mercato". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, parlando all'evento 'Il Foglio a San Siro'.

De Laurentiis si è calmato dopo la vittoria dello scudetto?

"E' un esempio di come sia importante che nel settore calcio si mischino competenze. Il problema del nostro calcio è l'autoreferenzialità".

Come è possible semplificare l'iter per costruire nuovi impianti?

"Il calcio non è un'isola, vive all'interno di un sistema. Ci siamo offerti come corpo intermedio per interagire con le istituzioni. Sarebbe fondamentale l'Europeo in casa, ma non è l'unica via, come ha detto Abodi. Bisognerebbe cogliere un'opportunità straordinaria, in Italia siamo fermi al Mondiale del 1990".

Serie A all'estero.

"Non è una novità rispetto alle altre Leghe, la Liga è quella che si è mossa meglio a livello mondiale. Noi abbiamo deciso di aprire sedi distaccate negli Emirati Arabi e in America".

Premier inarrivabile?

"Dipende dall'arco temporale. La Premier è diventata Premier non solo per il modello organizzativo ma perché ha deciso di investire sulle infrastrutture. La Lega deve lavorare su questo punto, aiutando i club".

Finali di Supercoppa all'estero, è così importante organizzarle fuori dall'Italia?

"E' una polemica che va inquadrata nella storia della Supercoppa, alla fine la Lega italiana è stata il traino per i Mondiali di Usa '94".

Le cinque semfinaliste nelle Coppe europee aiutano ad aumentare il valore della Serie A?

"Sì, come ho sempre detto il risultato sportivo è quello che porta introiti e ricadute dal punto di vista economico. Mancavamo da troppo tempo in finale di Champions, quest'anno per fortuna ci torneremo sicuramente. Una presenza massiccia in semifinale non è un caso, il campionato italiano è quello più competitivo: il livello medio ci parla di squadre competitive. Poi se parliamo del picco entrano in gioco altri parametri".